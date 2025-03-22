Galatasaray'da sakatlık kabusu!
Galatasaray'da milli ara adeta kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerinin milli arada yaşadığı sakatlıklar dikkat çekti.
Galatasaray için milli ara adeta kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılılar önemli isimleri milli takımlarda sakatlık yaşadı.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye - Macaristan maçında forma giyemedi. Galatasaray'ın milli futbolcuları Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, Macaristan maçında sakatlandı.
Kaan Ayhan, Macaristan maçının ilk yarısında sakatlandı ve yerini Mert Müldür'e bıraktı. Macaristan maçının ilk yarısında ayağına darbe alan Barış Alper Yılmaz ise mücadelenin ikinci yarısında yerini Deniz Gül'e bıraktı.
Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın cuma günü yaptığı antrenmanda yer almadı. A Milli Takım'da Macaristan ile oynanan maç öncesi antrenmanlara çıkmayan Yunus Akgün, maç kadrosunda yer almadı. TFF, Macaristan maçının ardından yaptığı açıklamada ise Yunus'un sakatlığı nedeniyle Macaristan ile oynanacak rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceğini ve 24 yaşındaki futbolcunun aday kadrodan çıkartıldığını duyurdu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıktı. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, daha sonra yaptığı açıklamada başarılı savunma oyuncusunun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Lorenzo, "Davinson Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi." dedi.
İspanyol basınından Radio Marca, Alvaro Morata'nın rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın cuma günü yaptığı antrenmana katılmadığını duyurdu. İspanyol basınındaki haberde, Morata'nın durumunun ciddi olmadığı ve pazar günü Hollanda'ya karşı sahada olacağı belirtildi.
Spor Haberleri
- Ciro Immobile'den İtalya'da anlamlı proje
- Galatasaray'dan Osimhen'e mesaj!
- Myles Lewis-Skelly'den tarihe geçen gol!
- Jose Mourinho için Premier Lig yanıtı!
- Edin Dzeko'da kırık şüphesi!
- Polonya'ya galibiyeti Lewandowski getirdi!
- İngiltere'de Tuchel dönemi galibiyetle başladı!
- Alvaro Morata, idmana çıkmadı!
- Galatasaray'da sakatlık kabusu!
- Youssef En-Nesyri'den milli takımda asist!
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'in 'İmamoğlu' sessizliğinin nedeni belli oldu
- Erdoğan'a tepki gösteren isme 'kesin ihraç' talebi
- CHP'den Bahçeli'nin 'tehdidine' çok sert yanıt!
- 'Kafamızı bozarlarsa Taksim'de olacağız!'
- İYİ Parti'den ilk açıklama!
- Avukatlar Taksim'e çıktı!
- Kılıçdaroğlu, Saraçhane'de neden yoktu?
- CHP olağanüstü kurultaya gidiyor!
- İmamoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı
- Valilik tüm yolları kapatıyor!