Galatasaray'da şok sakatlık!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, uzun forvet Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'da şok sakatlık!
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 17:45

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin D Grubu 6. maçında Almanya'nın Rasta Vechta ekibiyle oynanan maçta sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Sadık Emir Kabaca'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini belirtti.

Kulüp, 24 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığını da kaydetti.


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