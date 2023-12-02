Galatasaray'da Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:45

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:45

Galatasaray Ekmas, genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Turgay Zeytingöz'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"