Galatasaray'da Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı
Galatasaray Ekmas, genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Ekmas, genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Turgay Zeytingöz'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasat sezonu 8 ay sürüyor...
- Erdoğan'ın canını sıkacak sonuçlar...
- 'Emre'ye, Muslera'ya yalan söylüyorum...'
- Öğrenciler, aileler burs ilanına dikkat!
- 'O....u çocukluğu', 'p.çlik', 'onursuzluk...'
- Can Gürzap hayatını kaybetti
- İBB için adaylık başvurusu yaptı!
- Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' sorusuna yanıt
- 12 ismin mal varlıklarına el konuldu!
- O 'tehdit' videosunu kimin çektiği ortaya çıktı