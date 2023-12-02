Galatasaray'da Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı

Galatasaray Ekmas, genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:45
Galatasaray'da Turgay Zeytingöz ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Ekmas, genel menajer Turgay Zeytingöz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Ekmas Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Turgay Zeytingöz'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"


Turgay Zeytingöz Galata Galatasaray EKMAS

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