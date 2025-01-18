Galatasaray'da Wilfried Zaha ayrılıyor
MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da Wilfried Zaha ile yollar ayrılıyor. TRT Spor'un haberine göre; MLS ekiplerinden Charlotte FC, Wilfried Zaha'yı 1,5 yıllığına kadrosuna katmak için oyuncu ve Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşmesi kalan Zaha, Charlotte ile yapılan kiralık anlaşmanın tamamlanmasının ardından Galatasaray ile anlaşmasının da sonuna gelecek.
Habere göre; Charlotte FC, Wilfried Zaha'nın Galatasaray'daki maaşının büyük bölümünü karşılamayı kabul etti.
LYON PERFORMANSI
Lyon'da bu sezon 7 maçta süre bulan Zaha, 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Zaha'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Etiketler: #wilfried zaha #galatasaray #transfer #Charlotte FC
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