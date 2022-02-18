Galatasaray'da yeni sistem belli oldu!
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sonrası başkan Burak Elmas önderliğinde yeni yapılandırma ve görevlendirme devam ediyor.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra başlattığı ‘yeniden yapılanma’ hamlelerini sürdürüyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, anlaşma yapıldığı dün resmen açıklanan yeni sportif direktör Pasquale Sensibile, Elmas’ın bu doğrultudaki 3. transferi oldu
İlk olarak Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i oturtan, ardından dünyaca ünlü Luis Campos’u transfer danışmanı olarak atayan Elmas, sportif direktörlüğe de İtalyan Futbol adamı Sensibile’yi de getirdi.
Futbolculuk kariyeri İtalya’nın alt liglerinde geçen Sensibile, daha sonra bu ülkede sportif direktör ve scout olarak çalıştı. Novara, Sampdoria, Verona, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi üstlenen 50 yaşındaki Sensibile, Juventus ve Roma’da da scoutluk yaptı. Son olarak menajerlik şirketi P&P Sport Management’te çalışan Sensibile, yeni görev şemasında başkan Elmas ve Campos’tan sonra üçüncü isim olacak.
Teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacak; İtalyan sportif direktör de Campos’a... Görev şemasının en tepesinde de Burak Elmas yer alıyor. Yıllık 400 bin Euro ücret alacak olan Sensibile, beraberinde bir de İspanyol scout getirdi. 60 bin Euro yıllık ücrete getirilen yeni scout, Galatasaray’daki oyuncu izleme ekibinin başında görev yapacak. Sensibile’ye, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Torrent’in ofisinin hemen yanındaki odanın tahsis edildiği belirtildi.
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