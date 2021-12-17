Galatasaray'da yönetimden istifa eden yöneticilerin yerine iki yeni isim
Galatasaray, istifa eden yönetim kurulu üyerileri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü yerine İbrahim Reha Kesin ve Ahmet Ozan Şener'in görev alacağını açıkladı.
Galatasaray'da istifa eden yönetim kurulu üyerileri Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü yerine görev yapacak isimler açıklandı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, İbrahim Reha Kesin ve Ahmet Ozan Şener'in yönetim kurulundaki yeni isimler olacağı belirtildi.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir.
Yönetim Kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve Tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alacaklardır.
Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerinde başarılar dileriz.
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