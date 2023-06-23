Galatasaray'da Yusuf Demir kararı!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 08:13

Güncelleme: 23.06.2023 - 08:13

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunmayan ancak Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan bir oyuncunun 14 yabancıya ilave olarak A takım müsabaka listesine yazılabilmesine imkan sağlayacak şekilde statüde yaptığı sürpriz değişiklik, Yusuf Demir konusunda Galatasaray'ın yüzünü güldürdü.

TFF'nin, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A takım listesine yazabilirler" şeklindeki yeni kararıyla beraber Yusuf Demir'in yerli statüsü kazanması planları değiştirdi.

KİRALIK GÖNDERME PLANI İPTAL

Yusuf, Avusturya Milli Takımı'nı seçtiği ve yabancı statüsünde olduğu için geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sadece 6 maçta şans bulmuştu. Sakatlık sorunları da yaşayan 20 yaşındaki yetenekli futbolcunun istediği süreleri alamadığı için kiralık bir takıma verilmesi planlanıyordu. Ancak TFF'nin yeni düzenlemesinin ardından Yusuf Demir kararı gözden geçirildi.

Galatasaray, yerli oyuncu statüsünde değerlendireceği için Yusuf'u elinde tutacak. Geçen sezon Rapid Wien'den 6 milyon euroya alınan Yusuf Demir önümüzdeki sezon yabancı sınırına takılmadan kadroda yer alabilecek.