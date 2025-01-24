Galatasaray'dan 1. Lig ekibine transfer oldu!
Kocaelispor, Galatasaray'ın 25 yaşındaki kalecisi Batuhan Şen'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kış transfer çalışmalarına devam eden Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, kadrosuna yeni bir isim kattı.
Ligde zirvede yer alan ve hafta sonu sahasında Pendikspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Kocaelispor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil siyahlılar geçen sezon Gaziantep FK'da kiralık forma giyen Galatasaraylı Batuhan Şen'i satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı.
Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan, Hekimoğlu, Menemenspor, Karagümrük ve Gaziantep'te kiralık olarak oynadı.
25 yaşındaki Batuhan, daha önce 1. Lig'de Menemenspor formasıyla 41 maça çıktı ve 70 gol yedi, 4 maçta kalesinde gol görmedi.
Süper Lig'de çıktığı 22 maçta ise 43 gol yiyip 3 maçta kalesini gole kapattı.
Etiketler: #Batuhan Şen #Karagümrük #galatasaray
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