Galatasaray'dan 13 sayı fark

FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, BLMA'yı 88-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 23:51
Galatasaray'dan 13 sayı fark
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi BLMA'yı 88-75 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 1 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Radomir Vojinovic (Karadağ), Xhelal Mumini (Kosova), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 20, Prince 12, Pelin Bilgiç 2, McCowan 29, Stevens 21, Işıl Alben, Jurjane 4, Pulvere, Meltem Yıldızhan

BLMA: Peters 15, Toure 3, Linskens 15, Vanloo 18, Bernies 10, Naigre 4, Badiane 10, Rabot

1. Periyot: 26-14

Devre: 48-36

3. Periyot: 68-58


Galatasaray Çağdaş Faktoring FIBA Avrupa Kupası BLMA

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