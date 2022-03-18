Galatasaray'dan 16.9 milyon Euro ile Avrupa'ya veda

18 Mart 2022 Cuma, 10:21

Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak büyük başarıya imza atan sarı-kırmızılılar, toplamda 16.9 milyon Euro (276 milyon TL) gelirle vedasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV'ye elenen Aslan, yayın havuzu gelirinden 350 bin Euro alırken, Avrupa Ligi gruplarına kalarak 3 milyon 630 bin Euro elde etti.

6 maçtaki 3 galibiyetle 1 milyon 890 bin Euro, 3 beraberlik için de toplam 630 bin Euro kazanan Cimbom, liderlik primi olarak 1.1 milyon Euro, son 16'ya kalarak da 1.2 milyon Euro aldı.

Katsayıdan kasasını 3.1 milyon Euro ile dolduran sarı-kırmızılılar, yayın havuzundan da ortalama 5 milyon Euro'luk gelir bekliyor.