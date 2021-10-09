Galatasaray'dan 7 gollü hazırlık maçı!

09 Ekim 2021 Cumartesi, 18:03

Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-3 kazandı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya İsmail Çipe, Yusuf Erdem Gümüş, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Assunçao, Emre Kılınç, Babel, Atalay Babacan ve Oğulcan Çağlayan 11 ile başladı.

Tuzlaspor ise Mikulic, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İsmail Konuk, Mustafa Emre Can, Rotman, Aykut Çeviker, Diack, Sedat Şahintürk, Selçuk Alibaz ve Onat Kutay Kurt 11'i ile sahada yer aldı.

6. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Babel dönerek güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.

Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında 19. dakikada sol çaprazda Oğulcan'ın şutunda top filelerle buluştu: 2-0

38. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Sedat'ın rakibini geçtikten sonra yerden vuruşunda Yusuf’un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelere gitti ve Tuzlaspor farkı bire düşürdü: 2-1

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını da 2-1 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında Galatasaray'da Arda Kaan Yıldız, Mbaye Diagne, Patrick Aanholt, Victor Enok Nelsson, Taha Aydınlı, Eren Büyükkaya, Zeki Mert Saki ve Yiğit Demir oyuna dahil oldu.

Tuzlaspor'da ise Emre Koyuncu, Ahmet Yazar, İbrahim Halil Aksu, Jurgen Bardhi, Muhammed Sarıkaya, Safa Kınalı ikinci yarıda şans buldu.

48. dakikada penaltı atışı kazanan Tuzlaspor'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Ahmet Yazar vuruşu kullandı. Kaleci İsmail Çipe'nin kurtardığı meşin topu önünde bulan Ahmet, filelere göndererek 2-2 beraberliği sağladı.

54. dakikada Ömer Bayram kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

64. dakikada topla buluşan Diagne rakibini geçtikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

85. dakikada Galatasaray savunmasının hatasında topu alan Safa Kınalı, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanına girmeden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-3

Galatasaray rakibini 4-3 mağlup etti.



