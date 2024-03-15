Galatasaray'dan Ali Koç ve TFF'ye tepki! 'Bu FETÖ olayı çok sıktı'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 20:11

Güncelleme: 15.03.2024 - 20:11

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, Taktik Mania'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Adnan Öztürk'ün açıklamaları...

"Her şeyden önce biz Türküz ve burası bizim memleketimiz. Benim 2 kırmızı çizgim var. Biri Milliyetçilik diğeri de Fetö ile Galatasaray adının yan yana getirilmesi. Bunları duyunca sinirleniyorum. Yapmayın diyorum. Fenerbahçe Başkanı'nın sözlerini okuduğumda inanamadım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray... bu kulüpler 3 kale direği ve bir toptan ibaret değil. Cumhuriyet kurulmadan önce belli amaçlarla kuruluş kulüpler bunlar.

Türk halkı adaleti yabancılarda mı arayacak? Parasını vereceğiz yabancıya ve gelip bizi yönetin mi diyeceğiz? Ben adaleti yabancıdan dilenemem. Hakemlerimiz, futbolumuz kötü. Benim yönetimim döneminde olanlar zordu. Fenerbahçeliler şunu bilsinler ki, Galatasaraylılar olarak 3 Temmuz'da spor yasasının değişmesi için en çok biz mücadele yürüttük. 81 yıl hapis cezasıyla insanlar şikeden yargılandığı zaman bizzat ben söyledim bunun bir tezgah olduğunu. Bunu ben söylediğim zaman Fenerbahçeli yönetici 'başkan sen bunu söylüyorsun da kamuoyunun önünde söyleyebilir misin?' dedi. Dilekçe yazıldın altına ilk imzayı ebn atarım dedim ve hatta ilk imzayı da ben attım.

"FETÖ OLAYI ÇOK SIKTI"

Genel kurulda genç arkadaşlarımız şikeci başkanı hapisten çıkaran adam burada nasıl oturuyor' dediler. Ben hiç sesimi çıkarmadım. O imzadır Galatasaray'ı samimi yapan. O imzadır Fetöye karşı ilk imzayı atan. O dilekçe benim ofisimde yapıldı. 3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe'nin avukatı da benim ofisimde çalıştı. Spor yasasının değişmesine bizzat Galatasaray öncü olmuştur. İlk imzayı Galatasaray atmıştır. Fenerbahçeli dostlara söylüyorum. Bu fetö olayı artık çok sıktı.Cümlelerinizi sarf ederken geçmişi düşünmek lazım. Hesap verecek bir şeyimiz yok, alnımız da açık. Allah'tan başka kimseden de korkumuz yok.

Biraz yavaş Ali bey! Camiayı temsil ediyorsunuz. O kelimelerin nereye gideceğini çok iyi düşünmen lazım. Başkanlık makamları hakaret etme yeri değil. Hakaret ve kötü söylemleri Ali bey bir an önce bıraksın! Hiç yakışmıyor...Çok meraklıysanız alın 1 şampiyonluk sizin olsun! Bir şampiyonluğa bunlar söylenecek sözler değil. Gençlere bunu mu öğretiyorsunuz? Ben bilmiyor muydum onlar hapiste tamam devam edelim demeyi. Her şeyden önce biz insanız. Biraz yavaşlayın artık! Çok tatsız yerlere gitmeye başladı. Başkanlık koltuğunda oturuyorsanız biraz nezaket lütfen. Nelere, hangi insanlara hakaret ettiğine dikkat edilmesi lazım. Birinin burnu kanasa, birine bir şey olsa değecek mi şampiyonluğa. Gerçekten değmez. Kendi arkadaşlarımıza da diyorum. Tartışma tabbi ki olur ama iş hakarete vardığı zaman kötü. Mahkeme koridorlarında Galatasaray bölücü deniyor.

60 yaşındayım 12 yaşımda köyden mektebe geldim. Sen beni nasıl terörist başıyla aynı kefeye koyarsın? UEFA kupasını almış, bunca yıl şampiyon olmuş, Türkiye'nin gururu olmuş, milyonlarca insanın sevgisini ve saygısını kazanmış bir kulüp beka sorunuysa bence o beka sorunu diyenlerin mantalitesi beka sorunudur.

"BÜYÜKEKŞİ HEMEN BIRAKSIN"

Erden kardeşim söylemlerden etkilenmesin. 3-5 haberle ne kariyerin yaralanır ne de yolu değişir. Bunlara küsmemeli. İtibar kaybı olmaz iki cümleyle. Erden Timur, Galatasaray'a uzun yıllar hizmete devam etmeli.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derhal Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa etmeli, etik olan bu. İstifayı beklemeden kendi istifa etmedi. Bulunduğu pozisyon bunu gerektiriyor. TFF'nin ne iş yaptığını bilmiyorum. Bütçeleri gayet güzel ama onu biliyorum. TFF'nin Türk futboluna faydası olmadığına yüzde bir milyon eminim..."