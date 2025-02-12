Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...

Yayınlanma: 12.02.2025 - 20:13

Güncelleme: 12.02.2025 - 20:16

Galatasaray, Eren Elmalı transferi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Videolu tanıtımda Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı topu çevirdikyen sonra top ağlarla buluştu. Pozisyonun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.

İşte Galatasaray'ın Eren Elmalı için hazırladığı video: