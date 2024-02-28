Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 8 dakikada cevap
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama üzerine 8 dakika sonra bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez." denildi.
Galatasaray, ayrıca açıklamasında video ile Dursun Özbek'in "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez."sözlerine yer verdi.
“Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez.” pic.twitter.com/zcY7U93UF4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 28, 2024
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