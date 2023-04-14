Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın, Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyumda "Fener Ağlama" çalındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 23:08
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme
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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında ağırladığı Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray, karşılaşmanın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Nef Stadyumu'nda karşılaşmanın ardından "Fener Ağlama" çalındı.

Öte yandan Galatasaraylı futbolcular, maçın ardından taraftarıyla birlikte galibiyeti kutladı ve büyük sevinç yaşadı.


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