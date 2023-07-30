Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Galatasaray, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu.
Galatasaray, yeni transferleri için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi.
Galatasaray'da Wilfried Zaha platforma gelirken çalınan Ali Cabbar şarkısı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
Sarı-kırmızılı takım, Fildişili futbolcunun transfer duyurusunda da aynı şarkıyı kullanmıştı.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti. Zaha daha sonra ise Galatasaray'a imza atmıştı.
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