Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, yeni transferler için düzenlenen imza töreninde Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2023 - 20:01
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
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Galatasaray, yeni transferleri için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha platforma gelirken çalınan Ali Cabbar şarkısı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Fildişili futbolcunun transfer duyurusunda da aynı şarkıyı kullanmıştı.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti. Zaha daha sonra ise Galatasaray'a imza atmıştı.


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