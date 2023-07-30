Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Yayınlanma: 30.07.2023 - 20:01

Güncelleme: 30.07.2023 - 20:01

Galatasaray, yeni transferleri için Rams Park'ta imza töreni düzenlendi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha platforma gelirken çalınan Ali Cabbar şarkısı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Fildişili futbolcunun transfer duyurusunda da aynı şarkıyı kullanmıştı.

Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Zaha ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti. Zaha daha sonra ise Galatasaray'a imza atmıştı.