Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'karşı' hamle

Fenerbahçe Kulübü'nün hakem kararlarına yönelik düzenleyeceği basın toplantı öncesinde Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 07:42
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'karşı' hamle
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Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçındaki hakem kararlarına yönelik Fenerbahçe'nin bugün saat 15:00'te basın toplantısı düzenleme kararının ardından karşı hamle yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Fenerbahçe'nin basın toplantısı öncesinde konuşma kararı aldı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin toplantısından hemen önce saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.


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