Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'karşı' hamle
Fenerbahçe Kulübü'nün hakem kararlarına yönelik düzenleyeceği basın toplantı öncesinde Galatasaray'dan flaş bir karar geldi.
Galatasaray Kulübü, Demir Grup Sivasspor maçındaki hakem kararlarına yönelik Fenerbahçe'nin bugün saat 15:00'te basın toplantısı düzenleme kararının ardından karşı hamle yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticileri, Fenerbahçe'nin basın toplantısı öncesinde konuşma kararı aldı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin toplantısından hemen önce saat 14:00'te basın toplantısı düzenleyecek.
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