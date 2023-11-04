Galatasaray'dan Fernando Muslera açıklaması!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:16

Güncelleme: 04.11.2023 - 09:16

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Fernando Muslera, mücadelenin 57. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Günay Güvenç oyuna girdi.

BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Yayıncı kuruluştan maç sırasında gelen bilgiye göre; Muslera dirseğinde bir ağrı hissetti ama hastaneye gitmeye gerek duymadı. Muslera'ya müdahale statta yapıldı.

Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı sonrası stattan kolu askıda ayrıldı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk maçın ardından yaptığı açıklamada "Muslera ile ilgili Yener İnce'ye durumu sorduk. Olan olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca 'Dirseğinde hasar yoksa, atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. Bize söylediği bu. Ağrısı oldu. İnşallah önemli bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

KULÜP DOKTORU YENER İNCE DE KONUŞTU

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce de deneyimli file bekçisi için açıklama yaptı. İnce, "Fernando Muslera'nın dirseğinde darbeye bağlı çıkık oluştu. Sahada yerine oturttuk. Bazen yerine oturması yerinde olur, bazen ise ufak bir kırıklık oluşursa sakatlık uzar. Yarın çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz." ifadelerini kullandı.