Galatasaray'dan Franck Ribery paylaşımı!
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız yıldız Franck Ribery, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Galatasaray, yıldız futbolcu için bir paylaşımda bulundu.
Bayern Münih, Marsilya, Fiorentina, Galatasaray gibi takımlarda top koşturan ve son olarak da İtalyan ekibi Salernitana'da oynayan Franck Ribery, kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.
Fransız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.
1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 9 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Şampiyonası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunan Ribery, 2013'te de UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı.
GALATASARAY'DAN FRANK RİBERY PAYLAŞIMI
Galatasaray, Fransız yıldız futbolcu için bir sosyal medya paylaşımında bulundu.
İşte o gönderi...
"Kısa süreli Galatasaray kariyerindeki harika performanslarınla hatırlayacağız seni Franck! Bundan sonraki hayatında başarılar..."
Kısa süreli Galatasaray kariyerindeki harika performanslarınla hatırlayacağız seni Franck!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2022
Bundan sonraki hayatında başarılar... @FranckRibery #MerciFranck pic.twitter.com/C5cD00ZYOT
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi
- CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!