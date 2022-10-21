Galatasaray'dan Franck Ribery paylaşımı!

21 Ekim 2022 Cuma, 17:37

Bayern Münih, Marsilya, Fiorentina, Galatasaray gibi takımlarda top koşturan ve son olarak da İtalyan ekibi Salernitana'da oynayan Franck Ribery, kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Fransız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Top benim için durdu. Ama içimdeki heyecan devam ediyor. Bu harika macerada herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 9 Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 4 Almanya Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Şampiyonası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları bulunan Ribery, 2013'te de UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı.

GALATASARAY'DAN FRANK RİBERY PAYLAŞIMI

Galatasaray, Fransız yıldız futbolcu için bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

İşte o gönderi...

"Kısa süreli Galatasaray kariyerindeki harika performanslarınla hatırlayacağız seni Franck! Bundan sonraki hayatında başarılar..."