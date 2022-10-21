Trabzonspor'da Marek Hamsik belirsizliği!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'da 22 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçının hazırlıkları devam ederken antrenmanı yarıda bırakan Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor.
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından önceki gün başladı.
Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmalara Dorukhan, Vısca, Serkan Asan'ın yanı sıra Djaniny ve Emrehan Gedikli tedavi süreçleri nedeniyle katılmıyor. Bu oyunculardan Sivasspor karşısında faydalanamayacak olan bordo-mavililerin hocasını asıl düşündüren konu ise Marek Hamsik'in durumu.
Haftanın ilk idmanında ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda olan Hamsik'in durumu merak ediliyor. Fanatik'in haberine göre, son idmanda bireysel ve hafif bir çalışma geçiren Slovak futbolcunun maça kadar kendisini deneyecek.
Sahada olup olmayacağına sağlık ekibinin raporuna göre karar verilecek olan Hamsik'in durumu yakından takip ediliyor.
BİLEĞİNDE ÖDEM VAR
Abdullah Avcı'nın yetiştirilmesini umduğu oyuncu da Sivasspor'a karşı sahada yer almayı çok istiyor. "Bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemiyorum" diyen Hamsik'in maç günü yapılacak denemelerde oynayıp oynamayacağına dair son karar verilecek. Sol ayak bileğine darbe alan Marek Hamsik'te ödem olduğu gelen haberler arasında.
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