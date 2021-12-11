Galatasaray'dan Marcao'nun durumu ile ilgili açıklama
Galatasaray, Lazio maçı öncesindeki ısınma esnasında sol kasık adale grubunda ağrı hisseden Marcao'nun Sivasspor maçında oynamama ihtimali olduğunu duyurdu
Galatasaray, Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini açıkladı.
Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;
"Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncumuzun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek."
Sivasspor ile Galatasaray, pazartesi günü 18:00'de karşı karşıya gelecek.
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