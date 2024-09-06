Galatasaray'dan Osimhen maskesi satışa çıktı!
Galatasaray, Victor Osimhen maskelerinin satışa çıkarılacağını açıkladı.
Galatasaray'dan Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yeni bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı.
Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Bernardo Silva: Maç takvimi çılgınca!
- Alanyaspor, Ui-jo Hwang ile bir yıllık sözleşme imzaladı
- Furkan Onur Akyüz, Karagümrük'e transfer oldu
- TFF Tahkim Kurulu cezada indirime gitti...
- Galatasaray'dan Osimhen maskesi satışa çıktı!
- Kevin De Bruyne'den UEFA ve FIFA'ya tepki!
- Toprak Razgatlıoğlu, antrenmanda kaza yaptı
- Erzurum FK, Kağan Moradaoğlu'yu transfer etti!
- Steven Bergwijn: Koeman için oynamam!
- Şenol Güneş'ten Abdullah Avcı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Polatlar' davasında ara karar açıklandı
- İktidara yakın şirketten çarpıcı anket
- İlber Ortaylı'dan korkutan haber!
- SONAR'ın son seçim anketi açıklandı
- Emri vereni sorgulayacak cesaretiniz var mı?
- Naci Görür'den o bölgeye kritik deprem uyarısı
- Emekli maaş zammında yeni senaryo
- San Marino'dan tarihi galibiyet!
- Kredi kartı 'limitlerine' ayar geliyor
- İtalya basınından flaş Victor Osimhen iddiası!