Galatasaray'dan Osimhen maskesi satışa çıktı!

Galatasaray, Victor Osimhen maskelerinin satışa çıkarılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 19:46
Galatasaray'dan Osimhen maskesi satışa çıktı!
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Galatasaray'dan Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen için yeni bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun maskelerinin satışa çıkarılacağını duyurdu.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro maaş ödeneceğini açıkladı. 


Etiketler: #victor osimhen #galatasaray #Trendyol Süper Lig
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