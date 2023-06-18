Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması
Galatasaray, son günlerde sponsorluk ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray Kulübü, sosyal medyada gündeme gelen sponsor iddialarına karşın bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- Gazeteci Sinan Aygül'e saldırıda yeni gelişme
- Abdüllatif Şener şaşırtmadı: Halayla yanıt verdi
- CHP'li vekilden seçim değerlendirmesi
- Konut ihalesi yine tanıdığa
- Cumhuriyet’e suikast!...
- Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Süresi uzatıldı!
- Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım
- Ünlü sunucu boşandığını duyurdu