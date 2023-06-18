Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması

Galatasaray, son günlerde sponsorluk ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

İHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 20:27
Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması
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Galatasaray Kulübü, sosyal medyada gündeme gelen sponsor iddialarına karşın bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır" denildi.


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