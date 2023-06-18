Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Cumhuriyet'e özel açıklama: Geleceğimiz aydınlık

Yayınlanma: 18.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 03:29

Özbek, geride kalan 1 yıllık görev süresinde camiayı nasıl birleştirdiğini, hem finansal hem de tesisleşme hamlelerini anlattı. İki güne yaydığımız röportajda Özbek’in, şampiyonluğun nasıl geldiği, Icardi’nin durumu, transfer çalışmaları ve F.Bahçe ile Beşiktaş’a göndermelerini yarın sizlerle buluşturacağız.

(G.Saray Başkanı Dursun Özbek, arkadaşımız Cumhur Önder Arslan’ın sorularını yanıtladı.)

‘KÜSKÜNLÜKLERİ BİTİRDİK’

Başkan seçildiğinizde yol haritanız neydi?

DURSUN ÖZBEK: Galatasaray’da yapılması gereken 4 önemli husus var. Birincisi camia bölünmüş vaziyetteydi, “Onun adamı, onun dönemi” gibi fraksiyonlar ve küskünlükler vardı. Önce bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırmaya konsantre olduk. Şu söylemi eksik etmedik: Sevgi iklimini getirelim, barışalım, küsmeyelim, önümüzdeki büyük projelerin yapılması barışmakla ve birbirimizi sevmekle olur. Zaman içinde gördük ki bu söylemin tutmayacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Birçok kişi inanmadı. Fakat süreç şunu gösterdi, bu söylem tuttu. Birbirini hiç görmeyen insanlar, başkanlar, antrenörler, futbolcular el sıkışmaya, aynı mekânda bulunmaya başladı. Bu çok önemliydi, bunu başardık.

‘ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR’

Mali yapıyı düzlüğe çıkarmak adına hangi adımları attınız?

DURSUN ÖZBEK: Türkiye’de tüm kulüplerin olduğu gibi Galatasaray’ın da finansal yapısı bozuk. Bunun içinden çıkmak adına, biz esas faaliyetlerimizden yani sporcu satarak para kazanamadığımız için faaliyet dışı gelir ne yaratabiliriz dedik. İki koldan çalıştık. Bir gayrimenkul geliştirmek. İnsanlar bunu biraz yanlış anlıyor, düzeltmenin yoluna bakmak lazım. Biz gayrimenkul geliştirelim, bu gayrimenkulü inşaat yapalım satalım dedikçe zannediliyor ki elimizdeki gayrimenkulleri satıp satıp çıkıyoruz şeklinde yazıyor birçok yayın kuruluşu. Halbuki öyle değil. Florya’da bizim 20 dönüm arsamız var tapusu bizim. Biz ne yaptık, 40 dönüm de devlete ait olan araziyi satın aldık. İkisini birleştirdik, daha büyük bir enerji çıktı ortaya, ikisini geliştirmek suretiyle satıyoruz. Finansal yapıyı düzeltmenin yolu olarak, hem dijital manada çok önemli projelerimiz var yakında açıklayacağız, hem de gayrimenkul geliştirme bazında çalışmalar yaptık.

‘CAMİAM BİZE İNANIYOR’

Barışla, sevgi iklimiyle sportif başarı gelir dedik, Cumhuriyetimizin 100. yılında en önemli kupayı aldık. Ben ve yönetimim söylemlerimizi icrasında yapma kabiliyetine sahibiz. Bundan sonra söyleyeceğimiz şeyler daha da önem kazanıyor. Sırtımızda büyük bir yük var. Artık genel kurulun, camiamın bize inandığını düşünüyorum, yaptıklarımız, söylediklerimiz ortada. Nitekim yetki istiyorum, G.Saray genel kurulunda oybirliğiyle yetki veriliyor.

‘60 DÖNÜM ARAZİ ALDIK’

Kemerburgaz, spor salonu ve tesisleşme hamlelerinizdeki son durum nedir?

DURSUN ÖZBEK: Galatasaray Spor Kulübü’nün tesisleri 45 sene evvel yapılmış, artık hizmet etmekten uzak bir vaziyette. Dolayısıyla hem amatör sporlara hem de futbola hizmet etmek üzere projeler geliştirdik. Futbol için Kemerburgaz’daki arazimizde inşaata başladık. İnşaat yükseliyor. Sene sonuna doğru bitirmeyi planlıyoruz. Florya’yı buraya taşıyacağız. Tesisleşme için 60 dönüm bir arazi aldık, burada spor salonu, yüzme havuzları, konaklama tesisleri yaparak daha kompakt hale geliyoruz. Stat burada, yüzme havuzu ve spor salonu yanında, 5 dakika mesafede futbol etkinlikleri var. Gençleri yetiştirebilmek için tesisin yeterli olması lazım. Florya’da nizami 2 tane sahamız var. Kemerburgaz’da 6 tane var. Hatta şimdi orman bölgesinden bir şey istiyoruz büyük ihtimalle alacağız, 3 tane de oraya yapacağız, 9 tane nizami sahası olan bir tesis haline getiriyoruz.

‘25-30 YILI PLANLIYORUZ’

G.Saray’a dair gelecek planlarınız neler?

DURSUN ÖZBEK: Bahsedeceğim 4. husus sportif başarı. Spor kulübü olmamız nedeniyle daha önce söylediğim 3 konuyu realize ettiğimiz zaman; birincisi sevgi iklimi ve toplumsal barış. İkincisi proje geliştirmek suretiyle finansal yapıyı oluşturmak. Buradaki en önemli hususlardan bir tanesi de biz bu projelerle beraber Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırma anlaşmasından çıkmak üzere planlıyoruz. Orada senede 400 milyon lira faiz ödüyoruz. Bu faizden kurtulmak için, bu projeleri geliştirip o borcu ödeyip, oradan çıkacağız ve kısa sürede bunları realize edeceğiz. Tesisleşmeyi de yaptıktan sonra sportif başarı zaten kendiliğinden gelebilecek bir husus oluyor. Bizim yaptığımız projeler, Galatasaray’ın 25-30 yılını planlayan projeler. Çünkü bu projelerden elde edeceğimiz paralar yüksek seviyede.

‘VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ’

DURSUN ÖZBEK: Borçlarımızı ödedikten sonra yine fon için baya bir miktar kalıyor. Burada ana paraya hiçbir yönetimin dokunamayacağı bir fon yapacağız. Sadece amatör şubeler bir gelirden istifade edecek, yeni gayrimenkul edindirme amacı var, basketbol, voleybol var. Bir fonun altındaki ilave gelirlerle de sportif faaliyetler desteklenecek. Yeni 60 dönüm arazi aldık, Kemerburgaz faaliyette, Florya’nın ruhsatını almak üzereyiz, Galatasaray Adası’nı tekrar açıyoruz, Riva’da 130 villamız kaldı satışı sürüyor. Mecidiyeköy’deki Leo Rezidans’ın yüzde 80’i satıldı. Bunların hepsine baktığınız zaman, bazen şöyle hayrete düşüyorum, bir dönem yönetime gelen kişiler, bu projelerden bir tanesini yapsa ziyadesiyle alkış alır. Bizim aynı anda yürüttüğümüz 4-5 proje var. Gayet iyi gidiyor. Biz seçim döneminde camiaya verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirmiş oluyoruz. Bundan da çok memnunuz. Galatasaray’ın geleceği aydınlık. Bir önceki başkanlık dönemimde birçok projeyi başlatmıştık, şimdi meyveleri toplamaya başladık.

‘DEMEK Kİ OLUYORMUŞ’

Camiayı başarıya ve projelerinize inandırırken en çok güç aldığınız şey neydi?

DURSUN ÖZBEK: En çok genel kuruldan ve divan kurulundan güç aldım. Biz bu söylemleri hem divanda hem de genel kurulda devamlı söyledik. Sadece lafta bırakmak yeterli değil. İnsanlar da şunu gördü; sevgi iklimi, barışalım dedik, küskünleri bir araya getirdik, fotoğraf verdik, demek ki oluyormuş. Gayrimenkul dedik, Florya’nın satın alınmasını yaptık, Leo Rezidans’ı yapıyoruz, Kemerburgaz’da inşaata başladık, demek ki o da gözüküyor. İnsanlar bunu gördüğü zaman söylemleriniz daha anlamlı hale geliyor.