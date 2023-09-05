Galatasaray'dan Tanguy Ndombele paylaşımı!
Galatasaray yeni transfer Tanguy Ndombele için bir video yayınladı.
Galatasaray, Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele için paylaşımda bulundu.
26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için Galatasaray, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Tanguy Ndombele bu videoda Galatasaray taraftarlarına mesaj verdi.
?? Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Tanguy Ndombele! ???? pic.twitter.com/BR2TDArtXn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2023
İşte Tanguy Ndombele'nin sözleri:
"Herkese merhaba ben Ndombele. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu formayı giydiğim için de. Burada birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımız bu mesaj sizin için, Sami Yen'de görüşürüz. Sarı-kırmızı şampiyon Cimbom. Şampiyonlar Ligi en iyilerin yeri, grubumuz zor gözükse de en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Bana göre Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulübü, bir çok arkadaşımdan da bunu duydum. Galatasaray'ın başarısı için savaşacağım."
En Çok Okunan Haberler
-
- 24 il için 'deprem alarmı' verdiler
- Hande Baladın’dan röportaj yapacak muhabire uyarı
- 'Şimşek'e iki operasyon çekilmiş'
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- 'Türkiye'ye girmemesi mümkün değil...'
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- 6 milyon verdi 6 milyarlık ihale aldı!
- Eşi ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti!
- AKP'de 'Erdoğan sonrası' hesapları…
- Eski Avcılar Belediye Başkanı tahliye edildi