Galatasaray'dan taraftarına uyarı!

Galatasaray, Sparta Prag maçına giden taraftarlarının dikkat etmesi gerekenler için bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 18:32
Galatasaray'dan taraftarına uyarı!
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Galatasaray, Sparta Prag maçı için Çekya'ya giden taraftarları için bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Prag'daki Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine

Taraftarlarımız, yerel saat ile 16.00'dan itibaren Prag Old Town merkezinde toplanacaktır.

AC Sparta Prag ile oynayacağımız karşılaşma için kapı açılış saati yerel saat ile 19.30 olarak belirlenmiştir.

Ev sahibi tribünlerinden bilet almış taraftarlarımız, biletleri olsa dahi Galatasaray'ı simgeleyen herhangi bir ürünle içeri alınmayacaklardır. Biletsiz hiçbir taraftar stadyuma alınmayacaktır.

Bireysel olarak araçlarıyla gelecek taraftarlarımız için stadyumda otopark bulunmamaktadır.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin (meşale, havai fişek vb.), hem stadyumda hem de şehir içinde kullanımının kanunen yasak olduğunu ve yakılması halinde yakan kişilerin polis tarafından gözaltına alınacağını önemle hatırlatmak isteriz."


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