Galatasaray'dan tarihi rekor; 12 haftada 34 puan

Yayınlanma: 23.11.2024 - 21:27

Güncelleme: 23.11.2024 - 21:27

Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinin en iyi performansına imza attı.

Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamı oldu.