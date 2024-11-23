Galatasaray'dan tarihi rekor; 12 haftada 34 puan
Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı.
Galatasaray, ilk 12 maç itibarıyla lig tarihinin en iyi performansına imza attı.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Bodrum FK'yi 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinin en iyi performansına imza attı.
Bu sezon ligde 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, Süper Lig'de 12. haftalar göz önüne alındığında en yüksek puana ulaşan takım oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk 12 haftada toplayabileceği 36 puanın 34'ünü toplamı oldu.
Etiketler: #galatasaray #rekor #Trendyol Süper Lig #okan buruk
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