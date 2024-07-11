Galatasaray'dan Tete açıklaması!

Yayınlanma: 11.07.2024 - 21:12

Güncelleme: 11.07.2024 - 21:12

FIFA'dan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı Tete transferi için flaş bir karar geldi.

Galatasaray, Tete transferinden dolayı FIFA'nın 2.389.776,24 euro ceza verdiğini ve CAS'ta bu kararın kesinleşmesi durumunda para cezasını oyuncunun ödeyeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2.389.776,24 Euro'nun 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile Şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Mateus Cardoso Lemos Martins'e (Tete'ye) rücu edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Brezilyalı futbolcu Tete, Ukrayna'da çıkan savaşı gerekçe göstererek Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, bunun üzerine Tete'nin bonservissiz ayrılması nedeniyle Galatasaray aleyhine dava açmıştı.