Galatasaray'dan Toral Bayramov hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray, Karabağ takımında oynayan Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov ile ilgileniyor.

İHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 16:23
Galatasaray'dan Toral Bayramov hamlesi!
Abone Ol google-news

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov’u listesine aldı.

Sol bek bölgesinde oynayan 21 yaşındaki futbolcunun Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile forma mücadelesine girebilecek kapasitede olduğu değerlendirildi. Genç futbolcunun transferinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm’ün aktif olarak ilgilendiği öğrenildi.

Azerbaycan kökenli Aküzüm’ün, Karabağ ve Azersun Holding Başkanı Abdülbari Gozal ile Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov’la iyi ilişkileri olduğu ifade edildi.

Toral Bayramov, Karabağ FK'nın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 7 maçta da görev aldı.


süper lig galatasaray Toral Bayramov Karabağ transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler