Galatasaray'ın Anthony Nwakaeme ile anlaştığı iddiası!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi.
Süper Lig'de oynadığı 3 maçın sonunda 6 puan toplayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 5 Eylül'de bitecek olan transfer periyodunda takıma takviyeler yapmak isteyen Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor’la yollarını ayıran Anthony Nwakaeme transferini imzaya bıraktı.
Geçen sezon attığı 15 golün yanı sıra yaptığı 10 asistle toplamda 25 kez skora katkı sağlayarak bordo-mavililerin şampiyonluğunda en önemli paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, yeni sezonda parçalı formayı terletmek istiyor.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Habertürk'ün haberine göre, Trabzonspor’dan ayrılan Nwakaeme, 1.5 milyon Euro civarındaki yıllık maaşıyla sarı-kırmızılı takıma imza atacak.
Kerem ve Yunus’u forma rekabetine sokmak isteyen teknik direktör Okan Buruk da 33 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin gerçekleşmesini bekliyor. Cimbom’un Nwakaeme ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
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