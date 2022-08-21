Galatasaray'ı Gomis sırtlıyor!
Galatasaray’ı 37 yaşındaki Gomis golleriyle sırtlıyor. Fransız forvet, Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında attığı iki kritik golle Sarı-Kırmızılılara 6 puan kazandırdı. İlerleyen yaşı ve yenilenen kadro nedeniyle ayrılması gündeme gelen Gomis, forma verildiğinde takımını sırtlayabileceğini ispatladı.
Tecrübeli forvet, Ümraniyespor maçı öncesi teknik heyetten aldığı izinle özel işleri nedeniyle 2 günlüğüne Fransa’ya gitti. 2 antrenmana çıkmayan golcü oyuncu, katıldığı idmanların ardından ise özel olarak şut ve penaltı çalışması yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk’un geride kalan 3 maçta da Seferovic’i 11’de oynatmasına rağmen Gomis küsmeyip disiplinli şekilde çalışmaya devam etti.
TARİHE GEÇTİ
Gomis, Galatasaray kariyerinde çıktığı 51. Süper Lig maçında 40 gol kaydetti. 37 yaşındaki forvet, Hagi (59 gol), Baros (48 gol) ve Prekazi’den (40) sonra Galatasaray’ın lig tarihinde en fazla gol atan dördüncü yabancı oyuncusu olmayı başardı.
Okan Buruk, Ümraniye maçı sonrası normalde cumartesi gününe antrenman koymuştu. Ancak Gomis’in golüyle gelen galibiyet sonrası Buruk, takıma cumartesi günü de izin verdi.
Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor’la haftaya oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın akşam başlayacak.
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