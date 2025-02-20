Galatasaray'dan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbi daveti
Galatasaray, yaşanan yabancı hakem tartışmaları ve Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti.
Süper Lig'deki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etti.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e davet gönderdi.
Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray'ın davet mektubunda, "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Galatasaray'ın bu başvurusu üzerine, Aleksander Ceferin'in nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.
Etiketler: #Aleksander Ceferin #galatasaray #fenerbahçe #Derbi
Spor Haberleri
- Robin van Persie eski takımına dönüyor!
- Arne Slot'tan Darwin Nunez için çarpıcı yorum
- Neymar'dan Lamine Yamal açıklaması!
- AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum!
- Göztepe'de Koray Günter sevinci
- Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e derbi daveti
- Luis Manuel Rubiales Bejar'ın cezası belli oldu!
- Sergio Conceiçao, Milan'da diken üstünde
- 'Herkes 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' dedi'
- Antalyaspor'dan Alex ve Nuri Şahin açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- İkinci domuz eti skandalı!