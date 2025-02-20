Galatasaray'dan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbi daveti

Galatasaray, yaşanan yabancı hakem tartışmaları ve Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının ardından UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti.

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e derbi daveti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:12

Süper Lig'deki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine, Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasının ardından sarı-kırmızılılar, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i derbiye davet etti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray Yönetimi, Ceferin'e davet gönderdi.

Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray'ın davet mektubunda, "Yaşananlara 'şahitlik' etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'ın bu başvurusu üzerine, Aleksander Ceferin'in nasıl bir cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.


Etiketler: #Aleksander Ceferin #galatasaray #fenerbahçe #Derbi
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