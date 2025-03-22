Galatasaray'dan Victor Osimhen'e mesaj!
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta iki gol atan Victor Osimhen için bir kutlama mesajı paylaştı.
Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda iki kez gol sevinci yaşayan Victor Osimhen için bir mesaj paylaştı.
Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette iki golü de atan isim oldu. Galatasaray, maçın ardından Osimhen için yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası CAF Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya attığı 2 golle ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan oyuncumuz Victor Osimhen'i kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #Nijerya
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