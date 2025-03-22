Galatasaray'dan Victor Osimhen'e mesaj!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:15

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:15

Galatasaray, Nijerya Milli Takımı'nda iki kez gol sevinci yaşayan Victor Osimhen için bir mesaj paylaştı.

Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette iki golü de atan isim oldu. Galatasaray, maçın ardından Osimhen için yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası CAF Elemeleri C Grubu'nda Ruanda'ya attığı 2 golle ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan oyuncumuz Victor Osimhen'i kutluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.