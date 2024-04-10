Galatasaray'dan Ziyech ve Zaha kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor deplasmanı öncesi Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'le ilgili kararını verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa maçı yarıda kalan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
Kritik müsabakanın kadro tercihini yapan Okan Buruk'un, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'le ilgili kararını verdiği iddia edildi.
YEDEK BAŞLAYACAKLAR
Sabah'ta yer alan habere göre, hem Zaha hem de Ziyech, Süper Kupa maçında olduğu gibi Alanyaspor müsabakasında da yedek soyunacak.
Haberde teknik direktör Okan Buruk'un Süper Kupa maçındaki 11'i bozmayacağı ve Alanyaspor karşısına da bu kadroyla çıkacağı aktarıldı.
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