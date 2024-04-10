Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Crystal Palace ve Nottingham Forest, adı Galatasaray ile anılan Raphael Onyedika ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:44
Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!
Abone Ol google-news

Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı takip eden Galatasaray'ı transferde önemli rakipler bekliyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri de 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı transfer etmek istiyor.

PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİP EDİYOR

Haberd; Everton, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüplerin Onyedika'yı takip ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onyedika'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açması gerekiyor.


Raphael Onyedika haberleri galatasaray haberleri everton haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray cephesinden Süper Kupa değerlendirmesi: 'Türk futbolunun çok kötü bir...'

Galatasaray cephesinden Süper Kupa değerlendirmesi: 'Türk futbolunun çok kötü bir...'
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi!
Göksenin Köksal'dan Galatasaray itirafı: 'Görünen o ki...'

Göksenin Köksal'dan Galatasaray itirafı: 'Görünen o ki...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! 'Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında...'

Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması! 'Hukuksuzluğun, haksızlığın karşısında...'
ABD’de polis şiddeti: Dexter Reed’e 96 kurşunla açılan ateşin detayları ortaya çıktı

ABD’de polis şiddeti: Dexter Reed’e 96 kurşunla açılan ateşin detayları ortaya çıktı
9 Nisan Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 9 Nisan Salı burç yorumları

9 Nisan Salı günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 9 Nisan Salı burç yorumları
Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen’den nafaka isyanı: ‘Tek kuruş ödemiyor’ 

Ufuk Özkan’ın eski eşi Nazan Özen’den nafaka isyanı: ‘Tek kuruş ödemiyor’ 
Ufak bir dalgınlık canınıza mal olabilir: Dameisha Sahili

Ufak bir dalgınlık canınıza mal olabilir: Dameisha Sahili
Kamyonet kasasında 9 kadının korkunç yolculuğu!

Kamyonet kasasında 9 kadının korkunç yolculuğu!
İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'

İngiltere'de Türk doktor skandalı: 'Birden iç çamaşırımı indirdi...'
Rize’de korkunç olay: Çay bahçesinde başı kopmuş ceset bulundu

Rize’de korkunç olay: Çay bahçesinde başı kopmuş ceset bulundu