Transferde önemli rakipler: Galatasaray, Premier Lig ekipleriyle yarışıyor!

Yayınlanma: 10.04.2024 - 12:44

Güncelleme: 10.04.2024 - 12:44

Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı takip eden Galatasaray'ı transferde önemli rakipler bekliyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri de 22 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı transfer etmek istiyor.

PREMIER LİG EKİPLERİ TAKİP EDİYOR

Haberd; Everton, Crystal Palace ve Nottingham Forest gibi kulüplerin Onyedika'yı takip ettiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onyedika'yı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açması gerekiyor.