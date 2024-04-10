Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a Alman ekibinden kanca!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, transferin gözdesi konumunda. Milli yıldızın Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt'un talip olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 13:13
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'a Alman ekibinden kanca!
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Galatasaray'ın bu sezonki jokeri Barış Alper Yılmaz'ın performansı Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmiş durumda.

Özellikle İtalya'dan Lazio ve Napoli'nin gündeminde olan Barış Alper Yılmaz'a bir talip de Almanya'dan çıktığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'dan en az 15 milyon Euro bonservis beklediği vurgulandı.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021-22 sezonu öncesi Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euroya transfer etmişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 48 maçta boy gösterip 2790 dakika süre alan 23 yaşındaki futbolcu 4 gol, 9 asistlik istatistik yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.


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