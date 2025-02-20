Galatasaray'ı Avrupa'da saf dışı bırakan tablo: 22 gol
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.
Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.
Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 10 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 22 kez çıkardı.
Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #AZ Alkmaar
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