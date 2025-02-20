Galatasaray'ı Avrupa'da saf dışı bırakan tablo: 22 gol

Yayınlanma: 20.02.2025 - 23:34

Güncelleme: 20.02.2025 - 23:34

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 12 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 10 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte topu filelerinden 22 kez çıkardı.