Galatasaray'ı mali, idari, sportif açıdan kritik günler bekliyor

08 Mart 2022 Salı, 07:00

Galatasaray’ı mali, idari ve sportif açıdan zor bir mart ayı bekliyor. İstifa ve olağanüstü seçim baskısının ortasında kalan Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, yoğun bir takvimle karşı karşıya. Sarı-Kırmızılılar, 10 Mart’ta UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak. Galatasaray, 14 Mart’ta evinde Beşiktaş’ı konuk edecek, 17 Mart’ta Barcelona ile İstanbul’da rövanş maçına çıkacak. Bu maçlardan alınacak sonuçlar teknik direktör Torrent ve ekibinin kulüpteki geleceğini belirleyecek.

İBRA EDİLECEK Mİ?

Burak Elmas, 12 Mart’taki Divan Kurulu toplantısında üyelerin karşısına çıkacak. Divan’da, kulübün ve bağlı şirketlerin konsolide mali raporları açıklanacak. Yoğun eleştirilerin gelmesi beklenen Divan sonrası yönetim ikinci büyük sınavını 26 Mart’taki yıllık olağan genel kurulda verecek. Haziran 2021’den bu yana seçim vaatlerini yerine getirmediği için sıklıkla tepki gören Elmas ile ekibinin idari ve mali yönden ibra edilip edilmeyeceği merak konusu. Yönetim bir yandan da futbolculara mart ayı içinde yüklü bir ödeme yapmak zorunda.