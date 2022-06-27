Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe adını finale yazdırdı
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde ezile rakibi Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 mağlup eden Fenerbahçe seriyi 2-1’e getirerek adını finale yazdı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi Play-off yarı final serisi üçüncü karşılaşması Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.
Kazananın adını finale yazdıracağı 1-1’lik serinin son maçına Fenerbahçe daha etkili başladı. İlk çeyrek Fenerbahçe 19-11’lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci çeyrekte maça ortak olan sarı-kırmızılar, soyunma odasına 32-31’lik üstünlükle girdi.
Kıran kırana geçen üçüncü periyotta Fenerbahçe 46-44’lük skor avantajıyla son çeyreğe girdi. Son çeyrekte oyundaki üstünlüğünü artıran sarı-lacivertliler mücadeleyi 63-55 kazandı. Seriyi 2-1’e getiren Fenerbahçe final serisinde Gazişehir Gaziantep ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Final serisi mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Öte yandan Galatasaray Tunç Holding ile Beşiktaş arasında oynanacak üçüncülük maçı yarın yapılacak.
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