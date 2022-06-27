İspanya basını yazdı: 'Fenerbahçe yerine Benfica'yı seçti'

27 Haziran 2022 Pazartesi, 16:10

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı genç oyuncu Reinier'in, kendisine kiralama teklifinde bulunan Fenerbahçe ve Benfica arasında bir tercih yaptığı ifade edildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; genç yaşta Real Madrid'e transfer olan Reinier'in, Borussia Dortmund'da geçirdiği iki kiralık yılın ardından istenilen gelişimi gösteremediği ve kendisini bir kez daha kiralamak isteyen Real Madrid'e kendini kanıtlamak istediği ifade edildi.

TERCİHİNİ YAPTI

Gelecek sezon için kendisine Fenerbahçe ve Benfica'nın talip olduğu belirtilen Reinier'in, Benfica Teknik Direktörü Nelson Verissimo ile görüştükten sonra Fenerbahçe'nin teklifini reddederek Benfica'ya yaklaştığı öne sürüldü.

Önceki iki sezonu Borussia Dortmund'da geçiren 20 yaşındaki ofansif orta saha Reinier, 2 sezonda yalnız 4 maça ilk 11'de başladı ve 1 gol kaydedebildi.