Galatasaray'ın bileği bükülmüyor! 19 Maç...

Galatasaray tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 00:16
Galatasaray'ın bileği bükülmüyor! 19 Maç...
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Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

Sarı kırmızılılar bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.


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