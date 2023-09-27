Galatasaray'ın bileği bükülmüyor! 19 Maç...
Galatasaray tüm kulvarlarda oynadığı son 19 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
Sarı kırmızılılar bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
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