Galatasaray'ın derbi parolası: "Moskova"
UEFA Avrupa Ligi deplasmanında sakin kalarak hamle hamle rakibini yıkan Galatasaray, derbide de risksiz ve kararlı bir anlayışla sahada olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir periyot çizerek Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta liderliğe uzanan Galatasaray'da hedef; Süper Lig'de farkını ortaya koymak. Son şampiyon Beşiktaş'a konuk olacak Sarı-kırmızılılar, zor günler geçiren rakibine oranla çok daha az baskı hissediyor.
FLORYA'DA BİRLİK
Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular Florya'da tam bir aile ortamı oluşturmayı başarırken, tüm kulvarda kupa hedefleniyor. Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.
Bu arada cezası sebebiyle lig maçlarında oynayamayan Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın da kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın derbi muhtemel 11'i şöyle:
"Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt - Taylan, Berkan, Cicaldau - Morutan, Mohamed, Kerem
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