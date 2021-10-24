Galatasaray'da Feghouli ve Luyindama'nın yazgısı belli oldu

24 Ekim 2021 Pazar, 12:10

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ederken, yolların ayrılacağı iki isim netleşti. Sezon başında yapılan transferlere 530 milyonluk harcama yapan Galatasaray'da, transferler büyük umut verdi. Özellikle Morutan, Cicaldau, Sacha Boey ve Nelsson hamlelerinin ileriye dönük bonservis getirisine kesin gözüküyle bakılıyor.

Fatih Terim'in yerli olarak ise Berkan ve Barış Alper Yılmaz üzerinde oldukça fazla durduğu öğrenildi. Terim, Berkan'a bu sezon ligde ve Avrupa'da 14 maçta görev verdi. Barış Alper ise sakatlığı sebebiyle 6 maçta görev alabildi.

Teknik direktör Terim, Sofiane Feghouli ve Christian Luyindama'nın takımdan ayrılması yönünde bir karar verdi.

Galatasaray kariyerinde 143 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki Feghouli, 31 gol, 27 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu özellikle son 2 sezondur büyük bir düşüş gösterdi.

SÖZLEŞMESİ NASIL FESHEDİLECEK?

Faslı yıldızın sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona erecek. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon her kulvarda 12 mücadeleye çıktı.

2017 yılında takıma katılan Cezayirli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılılar aynı Falcao'da olduğu gibi yıldız futbolcuyla karşılıklı anlaşmaya gidip sözleşmesini feshetmek istiyor.

Luyindama ile hatırlanacağı üzere 3 yıllık sözleşme imzalanmış ve futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 50 bin Euro ödeneceği borsaya bildirilmişti.

Kaynak: Ajansspor / Emrah Karalinç