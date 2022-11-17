Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan Ronaldo açıklaması! 'Ben olsam alırdım...'
Piyalepaşa İstanbul Premium'un tanıtım toplantısında konuşan Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Manchester United'lı Cristiano Ronaldo'yla ilgili, “Ben olsam Ronaldo'yu alırım. Büyük bir isim ve büyük bir marka” dedi.
Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Polat Holding tarafından inşa edilecek olan Piyalepaşa İstanbul Premium projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Projeye ilişkin bilgiler veren Adnan Polat, sarı-kırmızılı takımla ilgili de düşüncülerini paylaştı.
Yeniden Galatasaray'a başkan olmayı düşünmediğini net bir şekilde dile getiren Adnan Polat, Sarı-Kırmızılı takımla adı anılan Manchester United'lı Ronaldo konusunda Dursun Özbek yönetimine çağrıda bulundu.
Portekizli yıldız Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini belirten Polat, "Ben olsan Cristiano Ronaldo'yu alırım. Çok büyük bir isim ve büyük bir marka. Dünya çapında ses getiren bir transfer olur. Güzel de olur" dedi.
POLAT DÖNEMİNDE YILDIZLAR GELDİ
Elano, Abdul Kader Keita, Meksikalı Giovanni dos Santos, Brezilyalı Jo ve Zvjezdan Misimovic gibi yıldızlar da Adnan Polat döneminde sarı-kırmızılı formayı giymişti.
Sarı-kırmızılılar, Adnan Polat döneminde şampiyonluk yaşamasa da 2008-09 döneminde Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.
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