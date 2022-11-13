İstanbul’da spor kültürü gelişecek

13 Kasım 2022 Pazar, 13:00

İBB’ye bağlı Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile Adım Adım oluşumunun kazandığı, Mustafa Vehbi Koç anısına verilen Mustafa V. Koç spor ödülüne ve N Kolay İstanbul maratonuna yönelik keyifli bir sohbet yaptık.

2008 yılında kurulan Adım Adım oluşumundan söz eden Onur, "Kuruluşun asıl amacı toplumsal dayanışmayı spor yoluyla artırmak, insanların toplumda değiştirmek istedikleri konularda harekete geçmelerini ve toplumu harekete geçirmelerini sağlamaktı" dedi.

Geçen Pazar günü 44'üncüsü gerçekleştirilen N Kolay İstanbul maratonunun çok güzel geçtiğini belirten Onur, yaptıkları değişikliklere de değindi:

"Etkinlikte yaptığımız iki üç önemli değişiklik vardı. Bunlar olumlu sonuç verdi. Bunlardan biri otobüs ulaşımını kaldırıp, İstanbul'a yakışan şehir hatlarıyla ulaşımı sağlamak oldu. İkincisi de yıllardır şikâyete sebep olan çanta konusunu değiştirmekti. O da iyi sonuç verdi. Ben 2019'dan beri İstanbul maratonunda koşamıyorum ama daha önce 14 kez koştum. Koşucu olarak en ufak ayrıntısına kadar hâkim olduğum bir yarış. Koşucu olarak şikâyet ettiğim, değiştirilmesi mümkün olan şeylere yoğunlaşıyoruz."

E-SPORDA KÜRESEL TURNUVA

Dünyada özellikle genç kuşak arasında yükselen bir değer olan e-spora büyük önem verdiklerini belirten Onur, aralık ayında Türkiye'de 2'ncisi düzenlenecek olan küresel e-spor oyunlarının prestij açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Onur, konuya ilişkin "Olimpiyatlardan sonra, milletlerin katıldığı en büyük organizasyon oldu e-spor alanı. Böyle bir etkinliğin 2'ncisi İstanbul'da yapılıyor ve bizden sonra yapılacak beş ülke ve şehir belli. Katılacak ülkelerin finalistlerinin tamamını belli oldu. Bu etkinlik için heyecanlıyız. Türkiye Espor Federasyonu ve Küresel Espor Federasyonu ile bu işte paydaşız. Nasıl olimpiyatlarda şehirlerarası devir teslim oluyorsa, bizde de öyle olacak" dedi.

Bünyesinde 60 tesis bulunduran Spor İstanbul'un faaliyetlerine de değinen Onur, "Öncelikle her yere tesis yapmaya çalıştık. Tesis sayısını artırırken, tesislerin daha verimli çalışması için çabalarken, bir yandan da şu anda İstanbul'da 220 noktada eğitmenlerimiz ücretsiz aktivite yaptırıyor. Pandemiyle online da ders vermeye başladık. Tesislerimiz, açık alan ve online hizmetlerimiz haricinde, Yürübe ile işe, okula giderken küçük hediyelerle hareketlendirmeye çalışıyoruz. 2019'da yılda 600-650 bin kişinin kullandığı tesisleri, bu sene tamamlandığında 1 milyon kişinin 10 milyon kere kullandığı bir hale getireceğiz" dedi.

Asıl hedeflerinin ve kriterlerinin İstanbulluların yüzde kaçının her hafta en azından bir kez egzersiz yaptığını ölçmek olduğunu söyleyen Onur, "Şu anda bu oran yüzde 23. Londra'da bu oran yüzde 60. Hedefimiz bunu yavaş yavaş artırmak" dedi.

KITALARARASI BİSİKLET YARIŞI

2023'teki hedeflerinden bahseden Onur, "Yaptığımız işleri büyütmek ve daha iyi yapıyor hale gelmek istiyoruz. Bisiklet konusunda bu sene mayıs ayı için güzel bir etkinlik tasarlamıştık ama iptal oldu. Önümüzdeki sene umarım köprü geçişli bir bisiklet yarışı yapacağız. 2022'ye göre beni en çok heyecanlandıran etkinlik bisiklet yarışı" diye belirtti.

Son olarak İstanbul'daki spor kültürüne değinen Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'daki spor kültürü beklenenin çok altında. Bizden yüzde 20 beş daha yaşlı, nüfusu bize yakın Avrupa ülkelerinde olimpiyatlara 400-500 sporcu katılırken bizde bu sayı 100'ü geçmiyor. Bunu geliştirmek için biz, spor okulları açıyoruz. Şu anda yılda 100 bin çocuğa 17 farklı branşta spor eğitimi veriyoruz. Spor okulları yıllardır hayali kurulan olimpiyat ruhunu hakkıyla İstanbul'da kurabilmenin en önemli adımı."



