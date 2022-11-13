Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Kasım 2022 Pazar, 09:02

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

13 Kasım'da Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri süren Ghezzal, Souza, Rosier ve Masuaku’nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan Saiss de kadroda yok.

Arthur Masuaku ile Valentin Rosier'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



