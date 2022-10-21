Galatasaray'ın eski futbolcusu Franck Ribery'den veda kararı!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fransız futbolcu Franck Ribery, emekli olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2022 Cuma, 15:35
Galatasaray'ın eski futbolcusu Franck Ribery'den veda kararı!
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Son olarak Salernitana forması giyen Franck Ribery, futbolu bıraktığını duyurdu.

Diz sakatlıkları nedeniyle son dönemde futbol oynamakta zorlanan 39 yaşındaki Ribery, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Ribery, "Top durabilir ama içimdeki futbol aşkı asla... Bu büyük macerada bana eşlik eden herkese teşekkür ediyorum. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Lille ve Boulogna altyapılarından yetişen Ribery; Brest, Metz, Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana kulüplerinde oynadı.

Ribery, kariyerinde 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 kupa kaldırdı.


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