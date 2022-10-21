Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in hedefi Galatasaray maçı!
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray'ı hedef maçı olarak belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son haftalarda alınan kötü sonuçların yanında şampiyonluk yarışı verdiği Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 2'şer puan kaybetti.
Fransız teknik direktör, deplasmanda oynayacağı bir diğer rakip olan Galatasaray karşısında da kayıp yaşamak istemiyor. Fanatik'in haberine göre, 47 yaşındaki teknik direktör, ilk etapta Hatayspor ve Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmalara konsantre olunmasını istedi. Ismael, söz konusu iki mücadeleden 6 puanla ayrılıp, yaşanacak motivasyon ile birlikte Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor.
Hatayspor ve Ümraniyespor önünde hücum futbolu oynayacaklarını oyuncularına ileten Ismael, "Bunun için hep birlikte yüreğimizi ortaya koyup mücadele edeceğiz. İlk haftalarda gösterdiğimiz istek ve arzuyu yeniden ortaya koyup, bizi destekleyen taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Çok çalışıp, yeniden yarışın içerisine dahil olmalıyız" diye konuştu.
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