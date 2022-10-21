Galatasaray Nef, Ian Hummer'ı renklerine bağladı!
Basketbol Süper Lig ekibi Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Ian Hummer'ı transfer ettiğini açıkladı.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Ian Hummer'ı kadrosuna dahil etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılı takım, 2,01 metre boyundaki Hummer ile 2022-2023 sezonun sonuna kadar anlaşma sağladı.
Uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Hummer, geçen sezon Yunanistan'ın AEK takımında forma giydi.
Hummer, geçmiş sezonlarda Türkiye'de TED Kolejliler, Teksüt Bandırma ve Aliağa Petkimspor takımlarında da görev aldı.
? ?? Galatasaray Nef'e hoş geldin Ian Hummer #HereComeTheLions ???— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) October 21, 2022
? ?? Detaylı bilgi için; https://t.co/bYnsDXCu5e pic.twitter.com/wWlWf3y4sY
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