Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 09:49
Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor
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Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.


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