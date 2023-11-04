Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor
Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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